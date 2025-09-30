Ефимов: В СВАО оборудовали почти 140 детских и спортивных площадок по реновации

В рамках реализации программы реновации были возведены 138 спортивных и детских площадок. Работы происходили на территории новостроек в Северо-Восточном административном округе столице. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Возле жилых комплексов создали 63 зоны для тихого отдыха, а также 138 детских и спортивных площадок с безопасным прорезиненным покрытием: 74 – для детей, а 64 – для спорта», — отметил вице-мэр.

По его словам, новые объекты повысят качество жизни москвичей, а также станут центром притяжения для местных жителей. Всего, в этих районах уже были построены 57 жилых домов на 12 тысяч квартир, добавил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что площадки появились в четырех районах: Южном Медведково, Лосиноостровском, Северном и в Бабушкинском.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о новом доме по программе реновации в районе Проспект Вернадского.

Программа реновации была принята летом 2017 года и коснется около миллиона жителей столицы и 5176 домов. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин отдал поручение нарастить темпы ее реализации в два раза.

