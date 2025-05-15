Ефимов: В Сколково строят экологический технопарк
На территории инновационного центра «Сколково» началось строительство технопарка для исследований в области экологии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
В здании площадью свыше 7 тысяч квадратных метров разместятся научно-исследовательская и исследовательско-экспериментальная зоны, лаборатории, выставочные залы и конференц-залы.
«Технопарк станет многофункциональной площадкой, где будут созданы условия для исследований в области водоочистки, водоподготовки, воздухоочистки и управления отходами. Для этого в здании сформируют мощную техническую базу, благодаря которой научные сотрудники смогут быстро тестировать и совершенствовать свои разработки», – отметил заммэра.
Завершить строительство инвестор намерен в 2027 году. Резиденты технопарка смогут проводить на его базе предпроектные исследования и пилотные испытания разработок, организовывать выставки и научные конференции.
Здание экологического технопарка будет окружено ландшафтным парком в стиле японского сада. На крыше устроят террасу с зеленью и зонами отдыха, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.
Ранее Ефимов сообщал о реализации в столице более 100 проектов комплексного развития территорий (КРТ), 23 из них предусматривают строительство технопарков.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган в ходе переговоров с Зеленским призовет к прекращению огня
- ВСУ нанесли удар по храму в Теткино Курской области
- Выставка Брюллова в Русском музее стала самой посещаемой в стране за пять лет
- «Нечего замораживать»: Захарова высказалась об отношениях России с Польшей
- Зеленский прилетел в Анкару
- NASA нашла тайную заброшенную военную базу США подо льдами Гренландии
- Беспилотник ВСУ атаковал школу в Приволье в ЛНР
- Российские военные захватили Новоалександровку и Торское в ДНР
- Песков заявил, что Путин не поедет на переговоры в Стамбул
- СМИ: Военный парад в Вашингтоне в день рождения Трампа будет стоить до $45 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru