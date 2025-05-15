Ефимов: В Сколково строят экологический технопарк

На территории инновационного центра «Сколково» началось строительство технопарка для исследований в области экологии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В здании площадью свыше 7 тысяч квадратных метров разместятся научно-исследовательская и исследовательско-экспериментальная зоны, лаборатории, выставочные залы и конференц-залы.

«Технопарк станет многофункциональной площадкой, где будут созданы условия для исследований в области водоочистки, водоподготовки, воздухоочистки и управления отходами. Для этого в здании сформируют мощную техническую базу, благодаря которой научные сотрудники смогут быстро тестировать и совершенствовать свои разработки», – отметил заммэра.

Завершить строительство инвестор намерен в 2027 году. Резиденты технопарка смогут проводить на его базе предпроектные исследования и пилотные испытания разработок, организовывать выставки и научные конференции.

Здание экологического технопарка будет окружено ландшафтным парком в стиле японского сада. На крыше устроят террасу с зеленью и зонами отдыха, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Ранее Ефимов сообщал о реализации в столице более 100 проектов комплексного развития территорий (КРТ), 23 из них предусматривают строительство технопарков.

