Ефимов: Строительство технопарков предусмотрено в 23 проектах КРТ
В Москве реализуется 116 проектов комплексного развития территорий (КРТ), и 23 из них предусматривают строительство технопарков, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Их, а также другие объекты, предусмотренные проектами КРТ, планируют возвести на участках общей площадью более 473 гектаров. Реализация этих проектов позволит создать в столице свыше 122 тысяч рабочих мест», – уточнил он.
По программе КРТ технопарки появятся в 19 районах Москвы, расположенных в восьми округах. Точный перечень объектов на площадках КРТ определят с утверждением проектов планировки территорий.
В свою очередь министр правительства Москвы, глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что один из современных технопарков построят на части бывшей промзоны «Силикатные улицы» в Хорошево-Мневниках. Еще два комплекса появятся на участке бывшей промзоны «Теплый Стан» в районе Ясенево.
Программа КРТ позволяет возводить многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков. На данный момент на разных стадиях разработки в столице находятся 302 подобных проекта, работы ведут по поручению мэра города Сергея Собянина.
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