Ефимов: В шести районах СЗАО строят 14 домов по программе реновации

Строительство 14 домов ведется на северо-западе российской столицы в рамках реализации программы реновации жилья. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В шести районах СЗАО строят новые жилые комплексы. Общая площадь новостроек составит около 500 тысяч квадратных метров. Всего в домах будет почти пять тысяч квартир с готовой улучшенной отделкой, выполненной по стандартам реновации. Из них более полусотни адаптируют для маломобильных граждан. Таким образом, суммарная жилая площадь составит около 280 тысяч квадратных метров. Каждый жилой комплекс возводят из высококачественных материалов по индивидуальному проекту, разработанному с учетом окружающего архитектурного ландшафта. Это позволяет удачно вписать новые дома в уже существующую застройку», – отметил заммэра.

Вся территория новостроек спроектирована по принципу безбарьерной среды. Новые корпуса подключат к индивидуальным тепловым пунктам с целью бесперебойного тепло- и водоснабжения, это обеспечит комфортную температуру в квартирах. Как добавил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, возле домов сформируют около 50 комфортных общественных зон с озеленением. Там оборудуют детские и спортивные площадки, специальные зоны для тихого отдыха.

Московский Комитет Государственного Строительного Надзора контролирует все этапы возведения новостроек в рамках реновации. На стройплощадках в СЗАО с начала работ уже проведено в общей сложности более 80 контрольно-надзорных мероприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин привел данные, согласно которым, реновационные дома экономят до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками. Подробная информация о программе размещена на портале mos.ru.

