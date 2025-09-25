Ефимов: В сентябре город передал москвичам права собственности на 35 нежилых помещений

В общую долевую собственность москвичей будет передано около 3,7 тысячи квадратных метров нежилых помещений в многоквартирных домах и административных зданиях. Жители смогут использовать их по своему усмотрению, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Собственники недвижимости в многоквартирных домах и административных зданиях могут зарегистрировать право общей долевой собственности на подвалы, чердаки, лестничные площадки и технические комнаты, чтобы использовать их для своих нужд. Так, принято решение о передаче москвичам еще 35 помещений общей площадью около 3,7 тысячи квадратных метров», – рассказал заммэра.



С 2014 года жители Москвы могут оформлять в долевую собственность объекты общего имущества в многоквартирных домах — это право было предоставлено по инициативе мэра Сергея Собянина. В 2021 году аналогичная возможность распространилась и на владельцев недвижимости в нежилых зданиях.

По данным Департамента городского имущества, москвичам уже переданы 35 нежилых помещений. Из них 32, общей площадью больше 3-х тысяч квадратных метров, расположены в многоквартирных домах девяти административных округов. Больше всего таких объектов находится на севере столицы — шесть, а также по пять в Центральном, Восточном и Северо-Восточном округах. Эти помещения можно использовать для организации рабочих мест консьержей, хранения сезонных вещей, велосипедов и колясок. В некоторых случаях там оборудуют мастерские, зоны отдыха, коворкинги или мини-библиотеки, отметила министр правительства Москвы, руководитель департамента Екатерина Соловьева.

Ещё три помещения в центре и на северо-западе столицы переданы собственникам нежилых зданий.



Информация о всех подобных объектах в многоквартирных домах доступна в открытых источниках: данные регулярно обновляются на портале mos.ru и правовых ресурсах, где публикуются актуальные нормативные акты. Чтобы воспользоваться своим правом, горожанам необходимо обратиться в Росреестр.

