Ефимов: В Щербинке возвели корпус для школы № 2122 с необычными фасадами

В районе Щербинка Новомосковского административного округа завершили строительство нового корпуса для школы № 2122 имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова. Проект реализован в рамках столичной Адресной инвестиционной программы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Школьное здание расположено по адресу: улица Местечко Барыши, дом 25. Его возвели в два этапа. Основной учебный корпус на 700 мест построили в 2023 году. Четырехэтажное здание с подземным этажом общей площадью более 12 тысяч квадратных метров возвели с учетом современных стандартов и потребностей учащихся. Площадь нового учебного корпуса, который построили на месте демонтированного старого здания, превышает пять тысяч квадратных метров. Он рассчитан на 400 учеников», – рассказал заммэра.

Новый корпус с основным объединен теплым переходом на уровне второго этажа. Благодаря его строительству вместимость школы увеличилась до 1100 мест, общая площадь учреждения превысила 17 тысяч квадратных метров.

В трехэтажном здании разместятся помещения для старших классов, занятий творчеством и спортом, а также универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, рекреации.

Фасады здания сделаны из серых керамогранитных панелей и клинкерной керамики. Их украсили декоративные элементы из перфорированного металла, напоминающие ветви деревьев, благодаря чему школа вписалась в парк «Барыши», отметил руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров.

Прилегающую территорию благоустроили, на ней в том числе появились площадки для подвижных игр, высадили деревья и кустарники и установили малые архитектурные формы. Контролировал возведение учреждения Мосгосстройнадзор.

Ранее о завершении строительства нового корпуса школы имени Юрасова рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

