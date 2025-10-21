Ефимов: В Щербинке возведут детский сад, технопарк и торговый центр

Инвестор жилого комплекса «Остафьево» также построит три инфраструктурных объекта: детский сад, торговый центр, а также технопарк. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Щербинка активно возводят социально значимые инфраструктурные объекты. Здесь почти завершили строительство трехэтажного многофункционального центра площадью свыше 16,9 тысячи кв м. Детский сад для 300 воспитанников готов более чем на 90%», — оценил вице-мэр.

По его словам, общая площадь технопарка «Остафьево» составит свыше 13 тысяч кв м, а объект уже находится на этапе монтажных работ.

Появление новых объектов позволит обеспечить городу свыше 1,3 тысячи рабочих мест и привлечь предпринимателей.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский указал, что детский сад будет обеспечен групповыми зонами для детей различных возрастов, а также иметь медблок, музыкальный и физкультурный залы.

За ходом строительства всех объектов следят специалисты Мосгосстройнадзора. Сотрудники уже совершили 19 выездных проверок на двух земельных участках по 24,5 тысячи кв м.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах столицы возвести 195 объектов образования в городе в 2026-2028 годах.

