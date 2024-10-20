Ефимов: В рамках реализации проектов КРТ в Москве создадут более 37 тысяч рабочих мест
В июле-сентябре текущего года в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) было опубликовано семь проектов решений о реорганизации участков суммарной площадью свыше 230 га. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В третьем квартале этого года опубликовано семь проектов комплексного развития территорий. По ним планируется строительство 5,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Это будут не только жилые, но и деловые микрорайоны с новыми дорогами, благоустроенными дворами и пешеходными бульварами. Инвестиции в проекты оцениваются почти в 1,3 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект составит 27,3 миллиарда рублей. В результате будет создано более 37 тысяч рабочих мест», — отметил вице-мэр.
Земельные участки находятся в Троицком административном округе, а также на юго-западе, севере и западе Москвы. Всем правообладателям земельных участков и строений были направлены предложения о заключении договоров о КРТ.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента городского имущества города Москвы Максима Гамана, на участке появятся жилые дома суммарной площадью 2,3 млн «квадратов», из них свыше 102,4 тысячи квадратных метров — по программе реновации и для других городских нужд. Кроме того, будут построены 3,3 млн квадратных метров общественно-деловой недвижимости — современных заводов, гостиниц, образовательных комплексов и других объектов.
Наибольший по площади объект находится на севере Москвы. По проекту здесь будут реорганизованы три земельных участка экс-промзоны «Магистральные улицы» общей площадью 73,62 га. Проект предусматривает возведение более чем 3,2 млн «квадратов» недвижимости, а его реализация создаст свыше 35500 рабочих мест.
Сегодня по поручению столичного мэра Сергея Собянина в Москве реализуются 236 проектов КРТ суммарной площадью свыше 3100 га.
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