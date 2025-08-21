Ефимов: В рамках проекта КРТ в Коммунарке создадут свыше 2,8 тысячи рабочих мест

На сайте правительства Москвы размещен проект решения реорганизации участка в Новой Москве. Реорганизация неэффективно используемого участка в Новомосковском административном округе столицы в рамках комплексного развития территории (КРТ) позволит создать свыше 2,8 тысячи рабочих мест, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Ревитализация городских пространств в рамках программы комплексного развития территорий предусматривает в том числе формирование в разных районах Москвы промышленно-производственной и сопутствующей инфраструктуры, где создаются новые рабочие места. Один из таких проектов КРТ город проработал в Коммунарке, где в рамках редевелопмента участка площадью 22,14 гектара в Институтском проезде планируется построить 183,4 тысячи квадратных метров недвижимости для размещения различных производств и офисов. Это позволит создать здесь более 2,8 тысячи рабочих мест. Инвестиции в развитие площадки составят 33,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 1,4 миллиарда рублей», – пояснил он.

В свою очередь министр правительства города, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в новых объектах недвижимости разместят производственные базы предприятий легкой, ювелирной, пищевой, фарфорово-фаянсовой и электронной промышленности.

«Часть новых объектов отведут под офисы. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Также здесь сформируют удобную улично-дорожную сеть», – заявил он.

Реализовать подобный проект намерены за восемь лет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о реорганизации двух участков в районе Филевский Парк по программе КРТ.

Программа КРТ позволяет создавать современные городские пространства на месте неэффективно используемых и незастроенных участков. На данный момент в городе реализуется 336 таких проекта.

