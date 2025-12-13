Ефимов: В рамках принятых в ноябре проектов КРТ в Москве построят соцобъекты

В ноябре в столице утвердили 19 проектов комплексного развития территорий (КРТ), реализация которых позволит создать свыше 28 тысяч новых рабочих мест, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«В рамках 19 проектов комплексного развития территорий, которые утвердили в столице в ноябре, реорганизуют свыше 193 гектаров неэффективно используемых участков в восьми административных округах. Там построят более 3,2 миллиона квадратных метров недвижимости. Помимо жилья, появятся новые школы и детские сады, поликлиники, спортивные комплексы и другие объекты. В результате реализации этих проектов город получит свыше 28 тысяч новых рабочих мест»,— рассказал Владимир Ефимов.



Площадки КРТ распределены по городу следующим образом: по четыре расположены на востоке и северо‑востоке Москвы, по три — на севере и юго‑востоке, две — на северо‑западе, а также по одной площадке— на западе, юге и юго‑западе. Всего редевелопменту подлежат участки в 17 районах столицы.



Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что комплексное развитие площадок в семи районах предусматривает, в том числе, строительство 473,4 тысячи квадратных метров жилья для реализации программы реновации. При этом две трети объёма придётся на районы Лосиноостровский, Ярославский и Новогиреево.



«Крупнейшим же проектом станет реорганизация около 70 гектаров земли на улице Маршала Прошлякова в Строгине. Там построят более 950 тысяч квадратных метров жилья и инфраструктуры. В частности, застройщик возведёт технопарк, образовательный комплекс с детским садом на 600 мест и школой для тысячи учеников, физкультурно‑оздоровительный центр и гостиницу»,— приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.



Программа комплексного развития территорий направлена на то, чтобы в бывших промзонах, на неэффективно используемых и незастроенных участках формировать привлекательные городские пространства, органично интегрируемые в общегородскую ткань. На сегодняшний день в Москве на разных стадиях проработки и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров. Программа реализуется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

