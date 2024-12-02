Ефимов: В районе Гольяново построят образовательный комплекс на 375 мест
На востоке Москвы построят образовательный комплекс, рассчитанный на 375 детей, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В строящемся жилом квартале на пересечении Амурской и Монтажной улиц появится образовательный комплекс общей площадью более семи тысяч квадратных метров. Инвестор возведет трехэтажное здание, рассчитанное на 250 учеников начальных классов и 125 воспитанников детского сада. Завершить строительство планируют в 2027 году. После этого объект передадут в городскую систему образования», – сказал он.
Помещения для дошкольников в здании комплекса будут распределены по этажам в соответствии с возрастом детей. На первом этаже будут помещения для воспитанников трех и четырех лет, на втором и третьем – группы для детей старшего дошкольного возраста.
Глава столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что в проекте здания предусмотрены зона рекреации, зал для проведения мероприятий, пищеблок с обеденным залом, а также 10 универсальных кабинетов для начальной школы. На прилегающей к комплексу территории будут обустроены пять игровых площадок и зона для занятия физкультурой для дошкольников.
Для учеников начальной школы оборудуют баскетбольную площадку, места для подвижных игр, беговую дорожку, а также территорию для проведения общешкольных мероприятий, подчеркнул Овчинский. Появление образовательного комплекса в строящемся жилом массиве позволяет сформировать для будущих жильцов комфортные условия проживания.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что до конца 2027 года в городе возведут 200 объектов образования.
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