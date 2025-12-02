Ефимов: В поселке Щапово построят технопарк в рамках проекта КРТ

В Троицком административном округе столицы в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) построят производственную и инженерную инфраструктуру на неэффективно используемом участке. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город уделяет большое внимание созданию в ТиНАО новых рабочих мест и качественной инженерной инфраструктуры. Это учитывается и при проработке проектов КРТ. Так, в поселке Щапово по соседству с будущим жилым кварталом предстоит реорганизовать участок площадью 4,94 гектара. На нем построят технопарк и объекты коммунального назначения общей площадью более 43 тысяч квадратных метров», - отметил он.

Ефимов уточнил, что инвестиции в проект оцениваются в 6,47 миллиарда рублей, а ежегодная прибыль в бюджет от проекта может составить 181,37 миллиона рублей. Проект планируют реализовать за шесть лет. В итоге рассчитывают создать более четырехсот рабочих мест.

По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного Департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, технопарк построят на участке площадью 3,3 гектара от всей отведенной под редевелопмент территории. Там могут появится предприятия ювелирной, пищевой, фармацевтической и электронной промышленности. Рядом также будет построена котельная площадью 170 квадратных метров и локальные очистные сооружения. Также рядом озеленят и благоустроят территорию.

Заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Арина Авдеева отметила, что технопарк – это уникальный формат для роста бизнеса с полным набором услуг. Предоставление собственникам льгот, а резидентам сервисов и инфраструктуры помогает значительно снизить операционные издержки. В итоге это дает значительный экономический эффект как для самого предприятия, так и для бюджета города.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказал об открытии в столице первого пищевого технопарка.

