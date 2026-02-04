Ефимов: В Перове реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий
В столичном районе Перово преобразуют территорию в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). О деталях реализации проекта рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город проработал проект комплексного развития территорий в районе Перово Восточного административного округа. В него включены четыре участка общей площадью более двух гектаров на улицах Плеханова, Плющева и Перовской. Их отведут под строительство жилья для реализации программы реновации общей площадью 45,87 тысячи квадратных метров», - отметил он.
По его словам, первые этажи зданий будут нежилыми, что позволит разместить там кафе и другие предприятия малого бизнеса.
Всего будет построено пять жилых корпусов, а площадь квартир по итогу составит 26,81 тысячи «квадратов». Реорганизация коснется 800 жителей, которые смогут заселиться в новое жилье.
Ранее мэр города Сергей Собянин одобрил еще два проекта комплексного развития территорий в районах Коммунарка и Капотня. Программа позволяет преобразовывать территории, которые до этого использовались неэффективно. Сейчас 400 подобных проектов реализуются в столице, они затрагивают 4,5 тысячи гектаров.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Фальков рассказал о дефиците квалифицированных кадров в сфере медиа
- В Японии из-за снегопадов погибли 35 человек
- ВС России в 2026 году получат 310 тысяч образцов техники
- «Дыханье тьмы!»: Путин сдержал слово об «энергоперемирии», Киев ударил по Белгороду
- В Башкирии жильцов многоквартирного дома эвакуировали из-за обрушения кровли
- Россиян предупредили о мошенниках, предлагающих списать долги через МФЦ
- В Мордовии бензовоз столкнулся с пассажирским поездом
- СМИ: США передали властям Венесуэлы $500 млн за продажу партии нефти
- Над территорией России сбили 24 украинских БПЛА
- Фонд капремонта подал в суд на Дарью Мороз из-за долга по коммуналке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru