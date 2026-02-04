Ефимов: В Перове реорганизуют участок по программе комплексного развития территорий

В столичном районе Перово преобразуют территорию в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). О деталях реализации проекта рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город проработал проект комплексного развития территорий в районе Перово Восточного административного округа. В него включены четыре участка общей площадью более двух гектаров на улицах Плеханова, Плющева и Перовской. Их отведут под строительство жилья для реализации программы реновации общей площадью 45,87 тысячи квадратных метров», - отметил он.

По его словам, первые этажи зданий будут нежилыми, что позволит разместить там кафе и другие предприятия малого бизнеса.

Всего будет построено пять жилых корпусов, а площадь квартир по итогу составит 26,81 тысячи «квадратов». Реорганизация коснется 800 жителей, которые смогут заселиться в новое жилье.

Ранее мэр города Сергей Собянин одобрил еще два проекта комплексного развития территорий в районах Коммунарка и Капотня. Программа позволяет преобразовывать территории, которые до этого использовались неэффективно. Сейчас 400 подобных проектов реализуются в столице, они затрагивают 4,5 тысячи гектаров.

