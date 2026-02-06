Ефимов: В Отрадном построят научно-производственный квартал по проекту КРТ

В московском районе Отрадное сформируют научно-производственный квартал в рамках реализации проекта комплексного развития территории (КРТ), рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«На северо-востоке столицы в районе Отрадное по программе комплексного развития территорий планируется реорганизовать два неэффективно используемых участка общей площадью около трех гектаров. На них планируется построить научно-производственные объекты общей площадью почти 27 тысяч квадратных метров», – сказал он.



По словам Ефимова, реализация проекта позволит создать 400 рабочих мест.



Новый научно-производственный квартал построят рядом со станцией метро «Отрадное».



В свою очередь министр правительства столицы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил, что на одном из участков построят технопарк, а на втором оборудуют автостоянку, рассчитанную на 65 автомобилей. Застройщик безвозмездно передаст ее городу. Проект намерены реализовать в течение шести лет.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин также одобрил два проекта КРТ в районах Коммунарка и Капотня.



Программа КРТ позволяет сформировать привлекательные городские кварталы на месте бывших промзон и неэффективно используемых и незастроенных территорий. На данный момент почти 400 подобных проектов в столице находятся на разных стадиях проработки.

