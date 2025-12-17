Ефимов: В новое жилье по программе реновации переехали около 1800 семей из ЮВАО
Порядка 1800 семей, проживающих в ЮВАО, получили ключи от нового жилья по программе реновации в 2025 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С начала 2025 года около 1,8 тысячи семей переехали в новостройки по программе реновации в восьми районах ЮВАО. В частности, в районе Люблино новоселье отпраздновали 1,1 тысячи семей, в Выхине-Жулебине – более 350. Еще свыше 100 семей переехали в новостройки в районах Лефортово и Текстильщики. Всего на юго-востоке Москвы по действующей программе новое жилье получат 60 тысяч семей», – отметил вице-мэр.
Переселение по программе реновации ведется в границах районов, поэтому москвичи продолжают пользоваться привычной для них инфраструктурой.
По словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики Москвы Владислава Овчинского, город бесплатно предоставляет переезжающим горожанам транспорт и грузчиков. Услугой «Помощь в переезде» воспользовались около 1300 семей, проживающих в районах Люблино, Выхино, Лефортово и Текстильщики. Услугу можно заказать в Центре информирования по переселению либо на портале mos.ru.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил о грядущем увеличении темпов реализации программы реновации. Он поручил вдвое ускорить программу.
Высокие темпы строительства жилья в Москве отвечают инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
