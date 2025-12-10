Ефимов: В Москве за полгода 14 инвесторов приступили к активной фазе МаИП

В Москве за последние полгода началась активная фаза реализации 14 масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что механизм МаИП, который реализуется в Москве с 2016 года, позволяет инвесторам получать землю в аренду от города на льготных условиях для возведения объектов социальной, транспортной и промышленной инфраструктуры, а также общественно-деловых пространств.

«За последние шесть месяцев 14 инвесторов уведомили город о получении разрешений на строительство и приступили к активной фазе реализации МаИП. Для этих целей им выделили около 18,2 гектара земли в шести административных округах», – уточнил заместитель мэра. Он рассказал, что на западе столицы на участке более 1,2 гектара началось строительство детского сада на 350 мест, дошкольное учреждение для 150 воспитанников возведут на севере, там же появятся объекты дорожной инфраструктуры, а в Зеленограде построят производственный комплекс

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева подчеркнула, что механизм МаИП позволяет создавать рабочие места в разных районах столицы и значительно улучшает качество жизни москвичей, обеспечивая их необходимой инфраструктурой.

«Всего в Москве на разных стадиях реализации находится около 370 МаИП. На участках общей площадью почти 790 гектаров инвесторы и застройщики смогут возвести свыше 12,5 миллиона квадратных метров недвижимости», – отметила Соловьева.

В Мосгосстройнадзоре уточнили, что застройщики уже направили в Комитет извещения о начале работ на 10 площадках, после чего были составлены индивидуальные программы контрольно-надзорных мероприятий.

