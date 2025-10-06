Ефимов: В Москве выставят на торги право на КРТ в экс-промзоне «Бескудниково»
Столичное правительство решило осуществить комплексное развитие территории (КРТ) в районах Лианозово и Алтуфьевский, реорганизацией которых займется инвестор, определенный по итогам аукциона. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в бывшей промзоне «Бескудниково» на территории площадью 76,92 Га появится современный квартал с жильем и востребованной инфраструктурой. Ефимов добавил, что общая площадь недвижимости составит более 1,2 млн квадратных метров.
«Участок благоустроят, озеленят, обеспечат современной улично-дорожной сетью, а также установят на нем детские и спортплощадки. После реализации проекта будет создано примерно 13,4 тысячи рабочих мест», - заявил заммэра.
Отмечается, что территория имеет хорошую транспортную доступность и находится вблизи Алтуфьевского шоссе между Илимской и Стандартной улицами возле станции «Бескудниково» первого МЦД.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города, Владислав Овчинский сообщил, что на участке возведут жилые дома, в которых более 160 тысяч квадратных метров будет предусмотрено под программу реновации.
По его словам, общая площадь общественно-деловой и иной недвижимости составит примерно 492 тысячи квадратных метров. При этом в шаговой доступности от объектов возведут два образовательных комплекса на 2 тысячи 700 школьных и дошкольных мест и один детсад на 250 мест.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что на участке экс-промзоны «Бескудниково» появятся школы и детсады.
