Ефимов: В Москве выставили на торги право на реорганизацию участка в ЮАО

В Москве выставили на торги право на заключение договора о редевелопменте территории, расположенной в Шипиловском проезде в Южном административном округе (ЮАО). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, уже началась заявочная кампания за получение права заключить договор о комплексном развитии территории (КРТ) в районах Орехово-Борисово Южное и Орехово-Борисово Северное.



«Площадь отведенного под редевелопмент участка составляет 6,61 гектара. Он расположен в Шипиловском проезде вблизи Орехового бульвара. В аукционе смогут принять участие столичные и региональные девелоперы», – уточнил заместитель мэра.



Ефимов предупредил, что для участия в торгах нужно будет внести задаток в размере 20 процентов от начальной суммы лота. В результате реализации проекта появятся около 1,8 тысячи рабочих мест, добавил заммэра столицы.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что победивший на торгах инвестор, сможет сформировать новое пространство для занятий спортом и активного отдыха.



«Общая площадь недвижимости составит почти 55,8 тысячи квадратных метров», – добавил Овчинский.



Руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов, уточнил, что заявки на участие в торгах принимаются до 19 января, а аукцион пройдет 27 января. Для участия потребуются регистрация на цифровой торговой площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.



На сегодня в столице на разных стадиях реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тысячи гектаров.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что благодаря проектам КРТ новые жилые кварталы, общественные пространства и рабочие места появятся во Внукове, Южном Тушине, Покровском-Стрешневе, Капотне и Бирюлеве Восточном.

