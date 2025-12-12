Ефимов: В Москве выставили на торги право на редевелопмент территории в Гольянове

В Москве выставили на торги право на заключение договора о комплексном развитии территорий в бывшей промзоне «Калошино» в районе Гольяново. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Проект КРТ направлен на создание новых производств. Определенному по итогам торгов девелоперу предложат построить на четырех участках общей площадью 4,48 гектара 78,81 тысячи квадратных метров недвижимости промышленно-производственного назначения», – уточнил заместитель мэра. Ефимов также отметил, что на новых производствах будет создано 800 рабочих мест, а инвестор сможет получить от города льготу, полагающуюся при создании мест приложения труда.

Ключевым требованием для участников аукциона станет опыт реализации подобных проектов за последние пять лет, в ходе которых было построено не менее 7,88 тысячи квадратных метров недвижимости.

Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что начальная цена лота составляет 6,33 миллиона рублей, а сумма задатка, который нужно будет внести для участия в аукционе, – 1,27 миллиона рублей. По его словам, проектом КРТ предусмотрено строительство комплекса зданий, в которых смогут разместиться предприятия легкой, электронной, ювелирной, строительной, целлюлозно-бумажной промышленности.

Глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов проинформировал, что заявочная кампания на право заключения договора комплексного развития территорий на востоке столицы продлится до 26 января, а торги состоятся 3 февраля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил решение о комплексном развитии трех неэффективно используемых участков бывшей промзоны «Ленино».

