Ефимов: В Москве выделили участки для трех производств медоборудования и лекарств

Производства лекарств и медоборудования построят в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в районах Зюзино и Северный. Москва подписала с инвесторами льготные договоры аренды участков за один рубль в год. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Для строительства и расширения производств, работающих в разных отраслях промышленности, город предоставляет инвесторам в аренду землю по льготной ставке – один рубль в год. Такая мера поддержки позволяет компаниям снизить расходы на начальном этапе и ускорить запуск новых проектов. Участки общей площадью более 16,7 гектара выделены для создания трех предприятий по выпуску медицинских изделий. Они появятся на северо-востоке и юго-западе столицы. Общая площадь объектов превысит 125 тысяч квадратных метров. Размер инвестиций составит около 15 миллиардов рублей», – отметил вице-мэр.



МаИП — одни из ключевых инструментов развития экономики Москвы, они реализуются в городе с 2016 года.



Системное развитие МаИП в медицинской сфере по поручению столичного мэра Сергея Собянина дает возможность создавать новые рабочие места и формировать современную промышленную инфраструктуру. В районе Зюзино реализуется проект по строительству производственного комплекса площадью 14 тысяч квадратных метров, где будут выпускаться все типы штативов рентгенодиагностических аппаратов. В районе Северный появятся предприятия по производству лекарств и ортопедических медицинских изделий площадью более 100 и 2,2 тысячи квадратных метров соответственно. Благодаря реализации проектов работу получат свыше 1000 москвичей, а в развитие московской медицинской промышленности будет внесен значимый вклад.



Статус МаИП могут получить, в частности, социальные учреждения, инновационные центры, промышленные предприятия, спортивные, транспортные и иные объекты.



Как отметила министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева, локализация производств медицинских изделий поможет уменьшить зависимость от зарубежных товаров, что благоприятно скажется на московской экономике. Она пояснила, что производство ортопедических изделий на Дмитровском шоссе построят на площади 0,25 га, фармацевтическое предприятие на Афанасовском шоссе — более чем на 15,5 га, а производство медизделий на Балаклавском проспекте — на 0,99 га.



Ранее Собянин заявил, что в Москве функционируют свыше 300 предприятий по производству лекарств и медизделий.

