Ефимов: В Москве выделены участки для реализации трех масштабных инвестпроектов

В Москве с начала 2025 года выделены земельные участки под строительство двух промышленных предприятий и общественно-деловой комплекс в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, Москва проводит торги на право реализации МаИП с 2024 года, что позволяет расширить круг потенциальных инвесторов и сократить сроки реализации проектов.



«По итогам открытых аукционов с начала 2025 года трем компаниям предоставили земельные участки общей площадью почти 2,2 гектара по ставке один рубль в год для строительства современных производств и общественно-делового комплекса в Восточном, Юго-Восточном и Новомосковском административных округах. Общая площадь объектов превысит 62 тысячи квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.



В районах Новокосино и Некрасовка благодаря этому появятся современные промышленные комплексы общей площадью почти 20 тысяч квадратных метров.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева подчеркнула, что реализация МаИП позволяет развивать современную инфраструктуру, создавать рабочие места, а также помогает привлекать девелоперов к решению крупных градостроительных задач.



Организатором торгов выступает столичный департамент по конкурентной политике. Вся информация о выставленных на открытые аукционы объектах публикуется на Инвестиционном портале Москвы.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в городе работает более 300 предприятий, производящих лекарственные средства и медицинские изделия.

