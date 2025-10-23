Ефимов: В Москве выделено более 1,2 тысячи гектаров земли для реализации МаИП
В Москве с 2016 года с застройщиками заключено около 570 договоров аренды участков для строительства производств, общественно-деловых комплексов, объектов спортивного и социального назначения в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, МаИП играют важную роль в развитии инфраструктуры районов, делая их более сбалансированными и удобными для жизни.
«С 2016 года инвесторам и застройщикам для строительства производств, спортивных, деловых, торговых комплексов, зданий для учреждений образования, здравоохранения и других объектов общей площадью свыше 16 миллионов квадратных метров город предоставил более 1,2 тысячи гектаров земли», – уточнил заместитель мэра.
Ефимов подчеркнул, что эти участки находятся во всех административных округах столицы. Особое внимание столица уделяет формированию промышленной инфраструктуры, чему способствует создание масштабных инвестиционных проектов.
В рамках реализации МаИП в столице появится более 100 новых предприятий и производственных комплексов. Их совокупная площадь превысит 3,8 миллиона квадратных метров, на них будет создано свыше 54 тысяч новых рабочих мест.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в свою очередь, заметила, что сейчас на разных стадиях реализации в Москве находится свыше 370 МаИП.
«Особое внимание уделяется созданию инфраструктуры, которая способствует улучшению качества жизни москвичей. В рамках МаИП возводят новые школы, детские сады, медицинские, спортивные и общественно-деловые комплексы, что позволяет формировать комфортную городскую среду», – рассказала Соловьева.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о расходах бюджета Москвы на развитие московской промышленности.
