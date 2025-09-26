Ефимов: В Москве возвели НКЦ с помощью более 180 тысяч кубов железобетона

Для постройки объектов Национального космического центра (НКЦ) было задействовано более 180 тысяч кубометров железобетона. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В районе Филевский Парк появился комплекс зданий Национального космического центра площадью 276 тысяч кв м. В ходе возведения объекта использовали свыше 180 тысяч кубометров железобетона — столько же, сколько потребуется для строительства семи станций Московского метрополитена», — указал вице-мэр.

По его словам, в самое напряженное время на площадке трудилось по шесть тысяч рабочих в одну смену. Они возвели почти 140 тысяч кв метров остекленных фасадов, проложили более 550 км трубопроводов, а также смонтировали свыше 2,6 тысячи тонн металлоконструкций, добавил он. Главным объектом в комплексе зданий стала трехгранная башня в 47 этажей высотой 288 м. Это сооружение является отсылкой на ракету на старте.

Статс-секретарь – заместитель генерального директора «Роскосмоса» Алена Руденко подчеркнула, что в районе работ появился полноценный научный кластер, который станет общим пространством для предприятий ракетно-космической сферы. По ее мнению, объединение производств облегчит коммуникацию сотрудников и снизит издержки для запуска масштабных проектов.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман раскрыл подробности о внутреннем обустройстве кластера. Он заявил, что при возведении всех зданий использовались отечественные материалы, а также были применены самые передовые технологии.

ООО «Институт «Мосинжпроект» выступил в этом строительстве генеральным проектировщиком. Его генеральный директор Рустам Черкесов заметил, что новое пространство символизирует преемственность космических традиций. Создание комплекса зданий принесло особенное чувство ответственности, поделился он впечатлениями.

Глава столицы Сергей Собянин открыл кластер в День города Москвы совместно с президентом России Владимиром Путиным.

