Ефимов: В Москве возвели и обновили 12 ледовых спорткомплексов с 2011 года

С 2011 года в столице построили или отремонтировали 12 спорткомплексов, которые имеют ледовые поля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках Адресной инвестиционной программы с 2011 года в Москве возвели и реконструировали 12 спорткомплексов с ледовыми аренами общей площадью 106,2 тысячи кв м . Они расположены в восьми административных округах и предназначены для игры в хоккей, фигурного катания, а также для проведения соревнований и ледовых шоу», — уточнил вице-мэр.

По его словам, новые арены позволяют тренироваться как спортсменам, так и любителям.

Руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров добавил, что большая часть была возведена на юго-западе Москвы. Там появилось три спортивных комплекса общей площадью свыше 33,7 тысячи кв м. Среди них Ледовый дворец в Ясенево, объект в Южном Бутово и масштабное здание на Остафьевской улице.

Одним из крупнейших новых спортивных площадок стало сооружение в Мневниковской пойме. Его общая площадь составила 20,6 тысяч кв м, а визитной карточкой — навес в форме острия конька.

Социальные объекты обновляются и возводятся в Москве в рамках целей и инициатив национального проекта «Инфраструктура для жизни».

