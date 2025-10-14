Ефимов: В Москве возвели и обновили 12 ледовых спорткомплексов с 2011 года
С 2011 года в столице построили или отремонтировали 12 спорткомплексов, которые имеют ледовые поля. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В рамках Адресной инвестиционной программы с 2011 года в Москве возвели и реконструировали 12 спорткомплексов с ледовыми аренами общей площадью 106,2 тысячи кв м . Они расположены в восьми административных округах и предназначены для игры в хоккей, фигурного катания, а также для проведения соревнований и ледовых шоу», — уточнил вице-мэр.
По его словам, новые арены позволяют тренироваться как спортсменам, так и любителям.
Руководитель Департамента гражданского строительства Алексей Александров добавил, что большая часть была возведена на юго-западе Москвы. Там появилось три спортивных комплекса общей площадью свыше 33,7 тысячи кв м. Среди них Ледовый дворец в Ясенево, объект в Южном Бутово и масштабное здание на Остафьевской улице.
Одним из крупнейших новых спортивных площадок стало сооружение в Мневниковской пойме. Его общая площадь составила 20,6 тысяч кв м, а визитной карточкой — навес в форме острия конька.
Социальные объекты обновляются и возводятся в Москве в рамках целей и инициатив национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Актер Маклаков опроверг сообщения о проблемах со здоровьем
- Посол Долгов оценил шансы Эрдогана повлиять на Зеленского
- Трамп не помирит Иран с Израилем, но «оторвёт» от России
- Котяков: Маткапиталом в 2026 году воспользуются 1,7 млн граждан
- Россиянка Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA в Китае
- В Нижегородской области из-за БПЛА поврежден объект энергетики
- Вероломный Нетаньяху: Сохранение мира между Израилем и ХАМАС оценили в 10%
- На Ходорковского и его пособников завели дела о терроризме и захвате власти в РФ
- СМИ: США могут поставить Киеву 20-50 ракет Tomahawk
- В Тамбовской области при атаке БПЛА повреждены частные дома
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru