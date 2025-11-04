Ефимов: В Москве возвели 20 детско-взрослых поликлиник с 2012 года

C 2012 года в Москве под контролем Департамента гражданского строительства появилось 20 детско-взрослых поликлиник. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2012 года в столице возвели 20 детско-взрослых поликлиник общей площадью свыше 210 тысяч кв м. Они отвечают современным требованиям и рассчитаны более чем на 12 тысяч посещений в смену», — подчеркнул вице-мэр.

По его словам, все объекты получили самое современное медицинское оборудование, а также были обеспечены специализированными кабинетами и удобными зонами ожидания, что позволило повысить уровень комфорта как пациентов, так и для врачей.

Новые медучреждения открылись в Западном, Новомосковском, Северном, Северо-Западном, Северо-Восточном, Юго-Западном, Юго-Восточном, Южном и Центральном административных округах.

Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров добавил, что 20% объектов были возведены в Новомосковском административном округе. В нем появилось пять поликлиник общей площадью более 50 тысяч кв м. По словам Александрова, это обеспечит граждан всех возрастов качественным уровнем медицинской помощи.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин объявил о том, что в 2026–2028 годах в столице появится 52 объекта здравоохранения.

