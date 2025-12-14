Ефимов: В Москве в ВАО с начала года 3,7 тысячи семей переехали в квартиры по реновации

В Восточном административном округе (ВАО) столицы с начала 2025 года 3,7 тысячи семей переехали в современные ЖК, возведенные в рамках программы реновации. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, 2,7 тысячи из этих москвичей воспользовались услугой «Помощь в переезде».

«Всего по действующей программе реновации в ВАО предстоит переселить жителей 1 тысячи 62 домов старого жилого фонда, 233 из которых уже находятся в процессе расселения», - добавил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что с начала реализации реновации в ВАО под переселение передали около 70 ЖК с более чем 20 тысячами готовых квартир общей площадью свыше 1 млн квадратных метров.

Политик напомнил, что новые жилые комплексы спроектированы по принципу безбарьерной среды, а придомовые территории там озеленены и благоустроены.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин призвал вдвое увеличить темпы программы реновации в городе.