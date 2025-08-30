Ефимов: В Москве в СЗАО с начала реновации под заселение передали свыше 20 новостроек

В столице в шести районах Северо-Западного административного округа с момента реализации программы реновации в 2021 году под заселение передали более 20 новостроек, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что первой в округе начали заселять новостройку в Митине на Парковой улице. При этом сейчас, по словам Ефимова, число таких ЖК достигло 21, а общая площадь квартир — свыше 350 тысяч квадратных метров.

«Сейчас в них переехали или находятся в процессе переселения более 12,8 тысячи москвичей. Всего на северо-западе Москвы в программу реновации включено 432 старых дома, в новые квартиры переедут свыше 86 тысяч горожан», - отметил заммэра.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский заметил, что переданные под заселение новостройки расположены в шести районах СЗАО, в том числе в Хорошево-Мневниках, в Северном и Южном Тушине, в Щукине. Чиновник уточнил, что территории в новых ЖК благоустроили и оборудовали для отдыха и занятий спортом.

Отмечается, что для упрощения переселения для всех участников программы в новых ЖК работают центры информирования.

Между тем, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева объявила, что на северо-западе города новые квартиры в шести домах получили более 2,9 тысячи жителей района Хорошево-Мневники, еще примерно 2,6 тысячи москвичей оформили документы в четырех ЖК в Северном Тушине и более двух тысяч — в двух домах в районе Покровское-Стрешнево.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин сообщил о переселении горожан в районе Люблино в рамках программы реновации.