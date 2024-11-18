Ефимов: В Москве в рамках КРТ построят кварталы со школами, садами и спортцентрами
В 11 округах Москвы ведут редевелопмент территорий площадью в 351 гектар, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«С января по октябрь 2024 года в Москве началась реализация 41 проекта комплексного развития территорий. На участках планируется построить жилье, включая объекты для программы реновации и других городских нужд, а также высокотехнологичные производства и общественно-деловые пространства», – отметил он.
По словам Ефимова, после реорганизации территорий в городе построят школы, детские сады, медицинские учреждения, спортивные и многофункциональные комплексы. В результате в Москве появится около 100 тысяч рабочих мест.
В свою очередь, министр правительства столицы, глава Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что самая крупная территория находится в районе Южное Тушино. Инвестор возведет там 1,1 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе жилые дома, производственные и общественно-деловые объекты, медицинский центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, а также школы и детские сады.
Программа комплексного развития территорий работает по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. На данный момент на разных стадиях проработки и реализации находятся 236 проектов общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.
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