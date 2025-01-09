Ефимов: В Москве в районе Солнцево девелопер построит школу и детсад

Девелопер в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) возведет школу и детсад в столичном районе Солнцево. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что инвесторы активно участвуют в развитии социнфраструктуры города.

«В районе Солнцево девелоперу в рамках МаИП предоставили два земельных участка для строительства образовательных учреждений. На них появятся школа на 825 мест и детсад для 350 воспитанников. Общая площадь объектов составит примерно 28 тысяч квадратных метров», - сообщил заммэра.

Ефимов добавил, что новые объекты построят вблизи Боровского шоссе, где в пешей доступности находится станция МЦД Мещерская.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что под строительство школы на улице Матросова город выделил участок площадью свыше 1,8 гектара, а для детсада — более 1,2 гектара. Он также добавил, что после окончания работ здания передадут московской системе образования.

Отмечается, что договоры аренды участков заключаются на пять лет, и за этот период девелоперам необходимо завершить строительство.