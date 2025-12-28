Ефимов: В Москве в Леонтьевском переулке инвестор откроет отель по льготной программе

В Тверском районе Москвы в Леонтьевском переулке инвестор откроет гостиницу в историческом здании, арендованном по льготной программе «1 рубль за квадратный метр в год». Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Отмечается, что соответствующий договор был заключен на 20 лет. Речь идет об объекте культурного наследия регионального значения, построенном в первой трети XIX века. Здание расположено в самом центре Москвы вблизи театров и административно-деловых центров.

«Площадь объекта превышает тысячу квадратных метров. Для перевода на льготную арендную ставку инвестору предстоит отреставрировать двухэтажный особняк и выполнить требования программы», - объяснил Ефимов.

При этом руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов добавил, что в торгах по аренде здания участвовало два претендента.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что площадь первого и второго этажей арендованного здания составляют более 700 квадратных метров. По ее словам, дополнительно более 240 метров полезной площади добавляют мезонин и подвальные помещения, которые можно будет использовать для технических нужд и бытового обслуживания постояльцев.

По поручению столичного мэра Сергея Собянина в городе ежегодно следует реставрировать не менее 150 объектов культурного наследия.

