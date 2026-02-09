Ефимов: В Москве в Алексеевском районе реорганизуют 2 участка по проекту КРТ

В Москве в Алексеевском районе подготовили проект комплексного развития двух участков общей площадью 2,12 Га на проспекте Мира, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, этот проект КРТ нацелен на обновление ТК «Ярославский» и прилегающей к нему территории. Уточняется, что градостроительный потенциал развития двух участков составит более 20 тысяч квадратных метров, из которых 16 тысяч придется на новое строительство. При этом примерно 4 тысячи квадратных метров площадей существующих объектов реконструируют.

«В районе появится современное многофункциональное пространство. Реализация проекта КРТ позволит создать здесь примерно 370 рабочих мест. Инвестиции в развитие территории оцениваются в 6,39 млрд рублей, а бюджетный эффект — 176,43 млн рублей ежегодно», - сообщил Ефимов.

Указанный объект находится вблизи станций «Алексеевская» и «ВДНХ» столичного метрополитена. В границы проекта входят сквер и детская площадка, которые после реализации сохранят свое расположение.

Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что на участке в 1,87 Га реконструируют объекты торгово-бытового назначения совокупной площадью 3,94 тысячи квадратных метров и построят новый розничный рынок площадью свыше 5 тысяч «квадратов».

Кроме того, по его словам, на соседнем участке площадью 0,25 Га создадут современный административно-офисный центр площадью 11,3 тысячи квадратных метров. Там на трех этажах разместят паркинг на 74 машино-места. Реализация проекта займет шесть лет, отметил политик.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин одобрил еще два проекта КРТ в Коммунарке и Капотне. Сейчас в городе на разных стадиях проработки и реализации находится примерно 400 подобных проектов общей площадью почти 4,5 тысячи Га.