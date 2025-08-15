Ефимов: В Москве увеличили срок аренды земли под строительство высотных зданий
В Москве увеличен срок аренды земельных участков для строительства офисных зданий высотой более 300 метров. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Решение об этом было принято правительством Москвы с учетом повышенной сложности и продолжительного периода строительства подобных объектов. Изменения касаются также и сроков исполнения обязательств по созданию таких мест приложения труда при реализации инвестиционных проектов.
«Раньше срок реализации проектов регулировался только исходя из суммарной поэтажной площади объектов и составлял от трех до восьми лет. Теперь продолжительность аренды участков для возведения административно-деловых зданий высотой более 300 метров увеличена до девяти лет», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, это важное решение позволит создать комфортные условия для реализации инвестиционных проектов в сфере деловой недвижимости. Кроме того, как подчеркнул Ефимов, это учитывает специфику строительства высотных объектов и обеспечит баланс интересов инвесторов и города.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что эти изменения учитывают современные тенденции градостроительного развития.
«Это логичный шаг, который позволит инвесторам качественно и своевременно реализовывать сложные проекты, а городу – получать объекты, соответствующие самым высоким стандартам», – добавил Овчинский.
Меры направлены на создание благоприятного инвестиционного климата в сфере коммерческой недвижимости, а также на дальнейшее развитие Москвы как современного делового центра.
