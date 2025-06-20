Ефимов: В Москве с начала года реализовали с торгов 38 участков земли под ИЖС и коммерцию
В Москве под индивидуальное жилищное строительство и для возведения коммерческих объектов с начала 2025 года было приобретено или арендовано 38 земельных участков. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он отметил, что участки земли, выставляемые на городские торги под строительство различных объектов, пользуется неизменным спросом у москвичей.
«С начала этого года по результатам конкурентных процедур горожане и представители бизнеса купили и взяли в аренду 38 участков общей площадью более 6,4 гектара. На них можно построить объекты, площадь которых суммарно превышает 75 тысяч квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, на них впоследствии можно будет возвести частные жилые дома, культурно-досуговые и общественные комплексы, а также АЗС.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что больше всего земли с начала 2025 года было приобретено на городских торгах для индивидуального жилищного строительства – более 3,5 гектара.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru