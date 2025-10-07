Ефимов: В Москве с начала года одобрили размещение 400 некапитальных объектов

Арендаторы с начала 2025 года получили разрешение на размещение более 400 некапитальных объектов в Москве. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала 2025 года город согласовал установку 413 различных некапитальных сооружений и элементов благоустройства. Это позволит значительно улучшить комфорт и функциональность территорий и создать более привлекательные пространства для арендаторов и посетителей торговых центров, общественно-деловых комплексов и других объектов, расположенных на городской земле», – уточнил он.

Заявки арендаторов рассматривает специализированная Межведомственной комиссии, в которую входят представители столичных департаментов, комитетов и префектур.

Как сообщила министр правительства столицы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, с начала 2025 года прошло уже четыре заседания комиссии. Арендаторы получили возможность установить 100 объектов малых архитектурных форм, 80 шлагбаумов, 55 ангаров и складов.

Также с начала года одобрено размещение на городских участках 52 хозяйственных площадок для обслуживания зданий, 42 контрольно-пропускных пунктов и 23 зарядных станций для электрического транспорта и прочих объектов.

