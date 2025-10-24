Ефимов: В Москве применили уникальную технологию строительства участка Троицкой линии

При прокладке левого перегонного тоннеля от станции «Новомосковской» до станции «Сосенки» Троицкой линии тоннелепроходческий комплекс «Ольга» выполнял работы в экстремально маленькой камере. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Метростроители использовали уникальную технологию для монтажа тоннелепроходческого комплекса “Ольга”, который начал прокладывать тоннель от “Новомосковской” до станции “Сосенки”. Обычно для щита такого размера требуется котлован длиной более 100 м. Однако камера, в которой монтировали “Ольгу”, имеет размер всего 30 на 25 м», — сообщил вице-мэр.

По его словам, это стало возможным благодаря уникальному подходу: щит собирали поэтапно, собирая комплектующие уже после того, как он вводился в грунт. Ефимов добавил, что такие работы требуют высокой точности и опыта метростроителей.

Новый южный участок Троицкой линии метро должен будет соединить Коммунарку и Троицк к 2029-му году. Будет проложено шесть новых станций на расстояние в почти 17 километров. Эта ветка станет крупнейшим радиусом за МКАДом.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман подчеркнул, что работы ведутся в зонах повышенной сложности. По его словам, строители сталкиваются с водонасыщенными песками, газопроводами и коммуникациями. Такая работа требуется особого внимания к давлению грунта и постоянной проверки осадки поверхности, добавил он.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин запустил проходку левого перегонного тоннеля от уже открытой станции «Новомосковская» до строящейся станции «Сосенки» Троицкой линии метро.



Всего же в 2026–2028 годах, по словам градоначальника, планируется ввести 26,9 километра линий, 13 станций и одно электродепо метро.

