Ефимов: В Москве построят два здания для размещения районных судов

На юго-западе и юго-востоке Москвы возведут два новых здания для размещения Лефортовского, Таганского, Гагаринского и Хамовнического районных судов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В зданиях разместят все необходимые помещения для полноценной работы судов, включая залы судебных заседаний, кабинеты судей и сотрудников, архивы, а также помещения для посетителей», – пояснил он.

Уточняется, что реализацию проектов профинансируют за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.

Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, город выделит для строительства участки площадью 1,4 гектара и 2,8 гектара, подобранные с учетом транспортной доступности.

К примеру, в Лефортове новое здание построят рядом со станцией метро «Площадь Ильича» и «Римская». Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская также сообщила, что здания Хамовнического и Гагаринского судов будет расположено в пешей рядом со станцией метро «Академическая», а также станций МЦК «Верхние Котлы» и «Крымская».

