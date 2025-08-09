Ефимов: В Москве построят два здания для размещения районных судов
На юго-западе и юго-востоке Москвы возведут два новых здания для размещения Лефортовского, Таганского, Гагаринского и Хамовнического районных судов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В зданиях разместят все необходимые помещения для полноценной работы судов, включая залы судебных заседаний, кабинеты судей и сотрудников, архивы, а также помещения для посетителей», – пояснил он.
Уточняется, что реализацию проектов профинансируют за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы.
Как рассказала министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева, город выделит для строительства участки площадью 1,4 гектара и 2,8 гектара, подобранные с учетом транспортной доступности.
К примеру, в Лефортове новое здание построят рядом со станцией метро «Площадь Ильича» и «Римская». Глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская также сообщила, что здания Хамовнического и Гагаринского судов будет расположено в пешей рядом со станцией метро «Академическая», а также станций МЦК «Верхние Котлы» и «Крымская».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Ялте загорелся горно-лесной заповедник
- Умер бывший директор ФБР и ЦРУ Уильям Уэбстер
- Средства ПВО сбили беспилотник, летевший на Москву
- Военкоры сообщили о попытке прорыва украинской ДРГ в Брянской области
- Минобороны: ВС РФ освободили Яблоновку в ДНР
- Умер народный артист РФ Иван Краско
- В МЧС назвали причину взрыва на заводе в Стерлитамаке
- Рогов: ВС РФ на Запорожском участке фронта сбили истребитель ВСУ
- СУСК РФ: В Башкирии при взрыве на заводе пострадали 36 человек
- Власти Аляски заявили, что не знают, где именно пройдет встреча Путина и Трампа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru