Ефимов: В Москве построят более 500 кв м промышленных производств по КРТ
Свыше 500 тысяч «квадратов» промышленных производств появится в Москве по 26 проектам комплексного развития территорий (КРТ), которые были опубликованы в январе-сентябре 2025 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Одна из важных задач программы комплексного развития территорий — создание высокотехнологичных производств и рабочих мест для жителей Москвы. Так, четверть проектов КРТ, подготовленных и опубликованных за три квартала текущего года, предусматривает строительство промышленно-производственной инфраструктуры в разных точках столицы. Общая площадь такой недвижимости составит почти 607 тысяч квадратных метров. Это позволит создать для горожан около 32,3 тысячи дополнительных рабочих мест», – отметил вице-мэр.
Объекты появятся в ЮВАО, ЮАО, СВАО, САО, НАО, ЗАО и ВАО Москвы. Суммарная площадь земельных участков, на которых построят заводы, составит 378 га.
Промышленность в Москве активно развивается по поручению столичного мэра Сергея Собянина, создаются современные пространства для роста и работы предприятий. Появляются условия для внедрения новых технологий, привлечения инвестиций и повышения доступности передовых производственных объектов. Ожидается, что к 2030 году с 12 до 25 млн квадратных метров вырастет общая площадь московской промышленной инфраструктуры. Это существенно расширит возможности для столичной экономики.
По программе КРТ на месте бывших промзон, незастроенных и неэффективно используемых участков формируются привлекательные городские пространства, органично интегрируемые в общегородскую ткань.
В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский добавил, что по проекту КРТ в границах улиц Бирюсинки, Иркутской и Амурской в районе Гольяново (ВАО) построят комплекс зданий для предприятий целлюлозно-бумажной, ювелирной, электронной и строительной направленностей. Кроме того, современный технопарк появится на улице Нижние Поля (район Марьино).
Сегодня по поручению Собянина реализуются 336 проектов КРТ суммарной площадью свыше 4200 га.
