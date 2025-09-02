Ефимов: В Москве построят 17 производств строительных материалов

В рамках реализации в Москве масштабных инвестпроектов (МаИП) с 2022 года город заключил 17 договоров аренды участков площадью около 92 гектаров, на которых построят предприятия строительной промышленности, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Общая площадь объектов составит примерно 700 тысяч квадратных метров. Объем частных инвестиций составит около 32 миллиардов рублей. Реализация этих МаИП будет способствовать развитию градостроительной отрасли», – сказал Ефимов.

Он напомнил, с 2022 года инвесторы имеют возможность получить землю в Москве по льготной ставке один рубль в год для строительства и расширения производств в рамках МаИП.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в Краснопахорском районе появится кластер по производству строительных материалов.

«Город уже выделил более 30 гектаров земли для реализации двух МаИП», - уточнила Соловьева.

