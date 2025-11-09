Ефимов: В Москве построили и реконструировали 24 социальных объекта в 2025 году

По Адресной инвестиционной программе в Москве построили 24 объекта социальной инфраструктуры в 2025 году. Было возведено свыше 230 тысяч «квадратов» недвижимости, еще 9,9 тысячи квадратных метров было реконструкировано. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Строительству и обновлению социально значимых объектов в столице уделяется особое внимание. С начала 2025 года в рамках Адресной инвестиционной программы возвели 21 объект. Среди них объекты образования, спорта, здравоохранения, а также культуры и социальной поддержки населения. Все здания спроектированы с особым вниманием к деталям и обеспечат комфортные и безопасные условия для жителей столицы. Помимо этого, были реконструированы три объекта, включая школу № 2062 в деревне Яковлевское, культурный центр в Ватутинках и школу № 2075 в селе Красная Пахра», – отметил вице-мэр.

Объекты были построены в Зеленограде, на востоке, северо-востоке, юго-западе, юге, северо-западе и севере Москвы, а также в Новой Москве.

По словам главы столичного Департамента гражданского строительства Алексея Александрова, больше всего объектов построили и реконструировали в Новомосковском и Северо-Западном округах — по четыре в каждом округе. Среди них — новый корпус для школы №2122 площадью 5000 квадратных метров в Щербинке, Дворец бракосочетания в районе Митино, образовательный комплекс на 550 мест в районе Куркино и другие.

Одним из наиболее масштабных образовательных учреждений стала новая школа на 1100 мест на Новомихайловском шоссе площадью 20,6 тысячи квадратных метров. Помимо специализированных и универсальных учебных кабинетов, здесь появились два спортивных зала, бассейн, лабораторно-исследовательские комплексы и ИТ-полигон.

Кроме того, по программе «Спорт Москвы» на Остафьевской улице (ЮЗАО) построили спортивный комплекс «Максимум», а на улице Матросская Тишина (район Сокольники) появился новый корпус детской городской клинической больницы святого Владимира.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин заявил, что в 2026-2028 годах в Москве планируется строительство 195 образовательных учреждений, из них 36 — за счет бюджета.

Строительство социальных объектов в столице отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

