Ефимов: В Москве построили и реконструировали 10 зданий для соцорганизаций за пять лет
В рамках программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» было построено и реконструировано 10 зданий для социальных организаций с 2020 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«По программе “Социальная поддержка жителей города Москвы” с 2020 года за счет средств городского бюджета построено и реконструировано 10 зданий общей площадью около 43 тысяч квадратных метров. Они предназначены для размещения дворцов бракосочетания, центров московского долголетия, семейных центров и других учреждений. Такие объекты значительно улучшают инфраструктуру районов и способствуют повышению качества жизни горожан, предоставляя им доступ к важным услугам», – отметил вице-мэр.
Все реализуемые за счет бюджета проекты включены в Адресную инвестиционную программу.
По словам главы столичного Департамента гражданского строительства Алексея Александрова, объекты строились и реконструировались в шести административных округах: три объекта в СВАО, по два — в ЮВАО и ЮЗАО, по одному — на северо-западе, западе и севере столицы. Самый крупный объект площадью свыше 6800 «квадратов» построили в районе Южное Бутово: здесь открылись центр московского долголетия, отделение Московского городского центра реабилитации, семейный центр и дворец бракосочетания, добавил он.
Кроме того, Центр московского долголетия, отделение Московского городского центра реабилитации и семейный центр открылись на Дмитровском шоссе. В свою очередь четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 4700 квадратных метров возвели на 3-й Мытищинской улице на территории школы-интернета №1 для обучения и реабилитации слепых.
Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лауреатов премии «Музыкальное сердце театра» назвали в Санкт-Петербурге
- В разгуле мошенников на рынке черной икры обвинили покупателей
- Татьяна Ким в открытом письме ответила на претензии банков к маркетплейсам
- Рэпер Птаха объяснил, почему он не платил за квартиру
- Бомбилы из 90-х: Закон о локализации заставит таксистов уйти в тень
- Мороз и финны: Елизавета Боярская о работе над ролью в сериале «Тоннель»
- Лавров: Европа не воспользовалась шансами в урегулировании на Украине
- Лавров: Россия ждет от США промежуточную версию плана по Украине
- ЮНИСЕФ: Израиль разрушил 97% школ в Газе
- Макрон: Европейцы должны распоряжаться замороженными активами России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru