Ефимов: В Москве построили и реконструировали 10 зданий для соцорганизаций за пять лет

В рамках программы «Социальная поддержка жителей города Москвы» было построено и реконструировано 10 зданий для социальных организаций с 2020 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По программе “Социальная поддержка жителей города Москвы” с 2020 года за счет средств городского бюджета построено и реконструировано 10 зданий общей площадью около 43 тысяч квадратных метров. Они предназначены для размещения дворцов бракосочетания, центров московского долголетия, семейных центров и других учреждений. Такие объекты значительно улучшают инфраструктуру районов и способствуют повышению качества жизни горожан, предоставляя им доступ к важным услугам», – отметил вице-мэр.

Все реализуемые за счет бюджета проекты включены в Адресную инвестиционную программу.

По словам главы столичного Департамента гражданского строительства Алексея Александрова, объекты строились и реконструировались в шести административных округах: три объекта в СВАО, по два — в ЮВАО и ЮЗАО, по одному — на северо-западе, западе и севере столицы. Самый крупный объект площадью свыше 6800 «квадратов» построили в районе Южное Бутово: здесь открылись центр московского долголетия, отделение Московского городского центра реабилитации, семейный центр и дворец бракосочетания, добавил он.

Кроме того, Центр московского долголетия, отделение Московского городского центра реабилитации и семейный центр открылись на Дмитровском шоссе. В свою очередь четырехэтажный физкультурно-оздоровительный комплекс площадью 4700 квадратных метров возвели на 3-й Мытищинской улице на территории школы-интернета №1 для обучения и реабилитации слепых.

Строительство социальных объектов в Москве отвечает инициативам и задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

