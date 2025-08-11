Ефимов: В Москве построили 22 административно-деловых здания с января по июль

В столице были построены 22 административно-деловых объекта общей площадью свыше 300 тысяч кв м за первые семь месяцев 2025 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала года за счет бюджетных и внебюджетных средств в столице построили 22 административно-деловых здания общей площадью около 324,6 тысячи квадратных метров. Новые объекты пополнили инфраструктуру восьми округов. Благодаря этому в Южном, Юго-Восточном, Восточном, Западном, Северном, Северо-Восточном, Центральном и Новомосковском административных округах будет создано примерно 9,3 тысячи рабочих мест», — отметил вице-мэр.

Он добавил, что среди новых зданий появились не только офисы, но и помещения для магазинов, ресторанов и других объектов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский отметил, что среди всех новых задний особо выделяются шесть корпусов делового квартала «Юпорт» на берегу Москвы-реки общей площадью свыше 20 тысяч кв м. По его словам, еще один комплекс на шесть тысяч кв м возвели на улице Авиаторов.

В Мосгосстройнадзоре сообщили, что инспекторы от столицы провели свыше 200 контрольно-надзорных мероприятий, и строго оценивали уровень выполненных работ и их соответствие утвержденным проектам.

Ранее глава Москвы Сергей Собянин заявил, что с начала 2025 года в столице построили около 1,5 миллиона кв м коммерческой и социальной недвижимости.

