Ефимов: В Москве почти 1,7 тысячи гектаров благоустроят благодаря программе КРТ
В Москве благоустроят участки площадью 1,7 тысячи гектаров в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Программа КРТ решает сразу несколько задач, в том числе по формированию в разных районах города новых благоустроенных общественных пространств. Более чем из 4,2 тысячи гектаров территорий, отведенных под реализацию 336 проектов, благоустроят почти 1,7 тысячи гектаров – это свыше 40 процентов всех площадей», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, приведут в порядок около 210 гектаров парков, аллей и других зеленых зон.
Ефимов рассказал, что там установят малые архитектурные формы, оборудуют детские и спортивные площадки, променады и удобные парковки.
Работы по благоустройству пройдут в рамках каждого из 336 проектов КРТ.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил пешеходную зону протяженностью 0,6 гектара, которая появится на участке бывшей промзоны «Северянин» рядом с улицей Красная Сосна.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин принял решение о реорганизации двух участков в районе Филевский Парк по программе КРТ.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru