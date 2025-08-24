Ефимов: В Москве почти 1,7 тысячи гектаров благоустроят благодаря программе КРТ

В Москве благоустроят участки площадью 1,7 тысячи гектаров в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Программа КРТ решает сразу несколько задач, в том числе по формированию в разных районах города новых благоустроенных общественных пространств. Более чем из 4,2 тысячи гектаров территорий, отведенных под реализацию 336 проектов, благоустроят почти 1,7 тысячи гектаров – это свыше 40 процентов всех площадей», – уточнил заместитель мэра.



По его словам, приведут в порядок около 210 гектаров парков, аллей и других зеленых зон.



Ефимов рассказал, что там установят малые архитектурные формы, оборудуют детские и спортивные площадки, променады и удобные парковки.



Работы по благоустройству пройдут в рамках каждого из 336 проектов КРТ.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский отметил пешеходную зону протяженностью 0,6 гектара, которая появится на участке бывшей промзоны «Северянин» рядом с улицей Красная Сосна.



Ранее мэр столицы Сергей Собянин принял решение о реорганизации двух участков в районе Филевский Парк по программе КРТ.

