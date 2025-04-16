Ефимов: В Москве по 21 проекту КРТ реорганизуют около 190 га

На официальном портале московского правительства разместили 21 проект решения о комплексном развитии территорий (КРТ), каждый из которых был проработан городом, в первом квартале 2025 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По опубликованным в первом квартале 2025 года проектам решений о комплексном развитии территорий на участках суммарной площадью более 188,6 гектара планируется строительство сбалансированных городских кварталов, а также создание деловых и благоустроенных пространств. На участках возведут жилые дома и объекты промышленного, социального и общественно-делового назначения. При планировании город учитывал потребности каждого района в необходимой инфраструктуре в шаговой доступности. Вложения в проекты оцениваются в 1,1 триллиона рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 310 миллиардов рублей. В результате реализации 21 проекта город получит более 44 тысяч рабочих мест», – отметил вице-мэр.

Площадки расположены в Новой Москве, а также на юго-западе, юге, юго-востоке, востоке, северо-востоке, севере, западе и в центре Москвы. Правообладателям земельных участков и объектов, которые на них расположены, предложено заключить договоры о КРТ с Москвой.

Как отметил министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества города Москвы Максим Гаман, в новых кварталах, кроме жилья, появятся спортивные и образовательные объекты, а также медучреждения. Всего будет построено пять спортивных объектов, пять детсадов почти на 1500 детей, школы на 3500 учеников и три медучреждения. Также будут возведены свыше 100 тысяч квадратных метров современных производств. Кроме того, рабочие организуют современную улично-дорожную сеть, а также благоустроят и озеленят прилегающую территорию.

Сегодня в Москве по поручению столичного мэра Сергея Собянина реализуются 302 проекта КРТ суммарной площадью примерно 4200 га.

