Ефимов: В Москве открыли 22 новых больничных корпуса с 2011 года
22 больничных корпуса общей площадью 520 тысяч кв. м были построены в столице за почти 15 лет в рамках Адресной инвестиционной программы под кураторством Департамента гражданского строительства. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.
«В девяти административных округах столицы с 2011 года возвели 22 корпуса городских стационаров общей площадью 520 тысяч кв. м. Среди объектов – Московский многопрофильный клинический центр “Коммунарка”, новый комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира, флагманский центр Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, комплекс Инфекционной клинической больницы №1, лечебно-диагностический комплекс Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова и другие важные для города учреждения», — указал вице-мэр.
По его словам, новые центры позволили расширить доступ к качественной медицинской помощи для москвичей.
Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров также добавил, что в 2025-м году среди таких объектов был корпус площадью в 15,2 тысячи кв. м на территории городской клинической больницы имени В.М. Буянова на Бакинской улице. Он позволяет принимать в сутки до 200 человек, уточнил Александров.
В этом году также был открыт комплекс детской городской клинической больницы святого Владимира. На шести этажах и двух подземных уровнях посетителям доступны все виды диагностики и лечебных процедур. На крыше также оборудована вертолетная площадка для доставки экстренных пациентов. Общая площадь нового здания составила около 58 тысяч кв. м.
Ранее глава Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что в столице появилось еще два центра женского здоровья.
