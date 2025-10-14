Ефимов: В Москве оформили почти 78 тысяч градпланов участков за 15 лет

Москомархитектура выпустила 77,7 тысячи градостроительных планов земельных участков (ГПЗУ) под объекты капитального строительства различного назначения с 2011 по 2025 год, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Это результат системной работы по упрощению процедур для застройщиков и ускорению реализации проектов, важных для развития городской среды. За этот период ежегодный объем выдачи ГПЗУ вырос почти в 16 раз: с 624 документов в 2011-м до 10 тысяч в 2024-м, а на конец сентября 2025 года оформлено более восьми тысяч ГПЗУ», - сообщил он.

По словам вице-мэра, такая динамика отражает рост спроса на строительство жилья, социальной инфраструктуры и объектов коммерческого назначения во всех районах города.

Подобные инициативы будут развивать: столичные власти считают упрощение процедур и прозрачность выдачи ГПЗУ ключевыми приоритетами для обеспечения устойчивого развития каждого микрорайона Москвы. На участках, по которым оформлены ГПЗУ, уже построены и еще появятся тысячи объектов – от многоквартирных домов с детскими садами и школами до спортивных и общественно-деловых центров, добавила председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Прилегающие территории вокруг реализованных проектов благоустроены. В частности, там появились пешеходные дорожки, велопарковки, зоны отдыха, проведено комплексное озеленение.

ГПЗУ – градостроительный документ, в котором указаны виды разрешенного использования, технико-экономические показатели строительства и ограничения использования земельного участка. ГПЗУ предоставляют через официальный сайт правительства Москвы.

