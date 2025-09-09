Ефимов: В Москве одновременно возводят 17 станций метро
Сегодня в Москве одновременно возводятся 17 станций метро. Из них 15 входят в состав трех будущих линий — Бирюлевской, Рублево-Архангельской и Троицкой, еще две построят на действующих ветках: Кольцевой («Достоевская») и Арбатско-Покровской («Гольяново»). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Всего в Москве до 2030 года планируется ввести в эксплуатацию свыше 30 станций метро.
«Сейчас метростроевцы возводят 17 станций в разных районах столицы. Так, на будущей Рублево-Архангельской линии строят восемь станций. Три из них – “Звенигородская”, “Народное Ополчение” и “Бульвар Генерала Карбышева” – откроются для горожан в составе первого участка нового радиуса. Также работы идут на первых трех станциях Бирюлевской линии. Это “ЗИЛ”, “Остров Мечты” и “Кленовый бульвар”. Они создадут сеть пересадок с другими линиями метро и Московским центральным кольцом для интеграции нового радиуса в транспортный каркас города», – добавил вице-мэр.
Будущая станция «Достоевская» создаст дополнительную пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию, а «Гольяново» станет новой конечной станцией на востоке Москвы. Четыре станции — «ЗИЛ», «Крымская», «Вавиловская» и «Академическая» — откроются в составе Троицкой линии.
Кроме того, отметил гендиректор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман, на Рублево-Архангельском радиусе строятся станции «Ильинская», «Рублево-Архангельское», «Липовая Роща», «Строгино» и «Серебряный Бор». «Сейчас они на раннем этапе работ, между ними ведется проходка», — добавил Гаман.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин напомнил, что год назад открылись первые станции Троицкой линии метро.
