Ефимов: В Москве инвесторы восстановили четыре помещения в ОКН в 2025 году

В Москве предприниматели за свой счет восстановили четыре помещения в объектах культурного наследия (ОКН), расположенных в трех округах столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Только с начала этого года инвесторы привели в порядок четыре помещения в ОКН, приобретенные на конкурсе, общей площадью около 600 квадратных метров. Два из них находятся в центре столицы, по одному на юго-востоке и северо-востоке города», – уточнил заместитель мэра.



Он рассказал, что предприниматели, покупая у города недвижимость в исторических зданиях, получают возможность открывать кафе, магазины или другие виды бизнеса в районах с высокой деловой, потребительской и туристической активностью, но прежде чем использовать помещения в коммерческих целях, новые владельцы обязаны выполнить необходимые работы по сохранению объектов культурного наследия.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что в числе отреставрированных помещений оказались служебные постройки старого Головинского дворца XVIII века в Лефортове, а также дом в котором жил и умер Дмитрий Фурманов.



В столице на торги регулярно выставляется различная недвижимость. Все информация об этом размещена на Инвестиционном портале Москвы.

