Ефимов: В Москве инвесторы восстановили четыре помещения в ОКН в 2025 году
В Москве предприниматели за свой счет восстановили четыре помещения в объектах культурного наследия (ОКН), расположенных в трех округах столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Только с начала этого года инвесторы привели в порядок четыре помещения в ОКН, приобретенные на конкурсе, общей площадью около 600 квадратных метров. Два из них находятся в центре столицы, по одному на юго-востоке и северо-востоке города», – уточнил заместитель мэра.
Он рассказал, что предприниматели, покупая у города недвижимость в исторических зданиях, получают возможность открывать кафе, магазины или другие виды бизнеса в районах с высокой деловой, потребительской и туристической активностью, но прежде чем использовать помещения в коммерческих целях, новые владельцы обязаны выполнить необходимые работы по сохранению объектов культурного наследия.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева отметила, что в числе отреставрированных помещений оказались служебные постройки старого Головинского дворца XVIII века в Лефортове, а также дом в котором жил и умер Дмитрий Фурманов.
В столице на торги регулярно выставляется различная недвижимость. Все информация об этом размещена на Инвестиционном портале Москвы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России предложили создать фонд поддержки авторского кино
- СМИ: В Китае откроют логистический порт для торговли с РФ
- Гидрометцентр: Из-за остатков урагана «Эрин» в конце августа в Москве может потеплеть
- Умер журналист Кирилл Вышинский
- РЖД: В Ростовской области из-за падения БПЛА ВСУ задержали 38 поездов
- СМИ: В Театре им. Пушкина в Москве проходит церемония прощания с режиссером Бутусовым
- ФСБ задержала нового фигуранта дела об убийстве генерала Москалика
- В РФ с 1 сентября введут новые учебники по истории для 5—7-х классов
- Путин рассказал, о чем мечтает
- Страны НАТО поставили Украине оружия на $50 млрд
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru