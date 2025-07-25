Ефимов: В Москве инвесторам выделили участки около транспортных хабов в ЮВАО
В Москве в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) инвесторам было передано более 8,5 гектара земли для возведения коммерческих объектов вблизи транспортных хабов в ЮВАО. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город предоставил свыше 8,5 гектара земли для реализации девяти коммерческих масштабных инвестпроектов около транспортных хабов на юго-востоке Москвы. Девелоперы возведут там многофункциональные, торговые и деловые комплексы общей площадью около 210 тысяч квадратных метров», – уточнил заместитель мэра.
По его словам, благодаря этому в ЮВАО появятся новые рабочие места и инфраструктурные объекты.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в свою очередь, отметила, что около станции метро «Текстильщики» на участке площадью около 0,5 гектара в рамках МаИП построят торгово-развлекательный комплекс, в котором разместится многофункциональный центр.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что 37 проектов планируется реализовать в Москве до 2030 года в непосредственной близости от городских вокзалов и станций метро.
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