Ефимов: В Москве было построено 35 автомобильных мостов с 2011 года
Строительство автомобильного моста Академика Королева ознаменовало юбилейную дату. Он стал 35-м таким проектом в столице с 2011 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Город ведет планомерную работу по улучшению связанности территорий. Для этого в столице, в частности, возводятся мосты через водные преграды. Только с 2011 года было построено 35 автомобильных мостов общей протяженностью почти семь километров», — указал вице-мэр.
По его словам, в ближайшие три года в столице появится еще пять таких объектов. Новые сооружения появится на западе, северо-западе и в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы.
Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков добавил подробностей о готовящихся стройках. Он уточнил, что речь идет о мосте через Москву-реку, чтобы связать поселок Рублево и район Рублево-Архангельское, а также о втором через реку Пахру. Оба проекта должны быть завершены к 2027 году.
Ранее глава столицы Сергей Собянин открыл движение по мосту Академика Королева, который соединил Шелепихинскую набережную с Филевской поймой и Национальным космическим центром (НКЦ).
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Каллас: Конфликт на Украине продлится еще пару лет
- ВСУ атаковали территорию школы в запорожской Васильевке
- Учителя предложили отменить тест по русскому языку для детей-мигрантов
- В закрытии ресторанов Эмина Агаларова не увидели политических причин
- Гладков: Белгород атаковал 41 беспилотник ВСУ
- В Мехико при взрыве автоцистерны погибли четыре человека, 90 пострадали
- Кинотеатры: Идея Певцова о госконтроле проката уничтожит индустрию
- В Индонезии заявили о готовности к товарищескому матчу с футбольной сборной РФ
- Белый дом обвинил демократов в поддержке преступности
- Кандидат в главы временного кабмина Непала назвала срок проведения выборов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru