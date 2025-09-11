Ефимов: В Москве было построено 35 автомобильных мостов с 2011 года

Строительство автомобильного моста Академика Королева ознаменовало юбилейную дату. Он стал 35-м таким проектом в столице с 2011 года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Город ведет планомерную работу по улучшению связанности территорий. Для этого в столице, в частности, возводятся мосты через водные преграды. Только с 2011 года было построено 35 автомобильных мостов общей протяженностью почти семь километров», — указал вице-мэр.

По его словам, в ближайшие три года в столице появится еще пять таких объектов. Новые сооружения появится на западе, северо-западе и в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков добавил подробностей о готовящихся стройках. Он уточнил, что речь идет о мосте через Москву-реку, чтобы связать поселок Рублево и район Рублево-Архангельское, а также о втором через реку Пахру. Оба проекта должны быть завершены к 2027 году.

Ранее глава столицы Сергей Собянин открыл движение по мосту Академика Королева, который соединил Шелепихинскую набережную с Филевской поймой и Национальным космическим центром (НКЦ).

