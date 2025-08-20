Ефимов: В Москве более 150 гектаров земли выделено за счет средств АИП
В Москве в текущем году более 150 земельных участков выделено застройщикам для строительства объектов за счет средств Адресной инвестиционной программы (АИП). Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, в Москве активно реализуются градостроительные проекты, финансируемые из бюджета и включенные в Адресную инвестиционную программу.
«С начала 2025 года для строительства в рамках АИП дорог, искусственных сооружений, инженерных сетей, а также объектов социального назначения выделено 150 участков общей площадью 155 гектаров», – уточнил заместитель мэра.
Участки земли предоставляются на условиях безвозмездного пользования, а также аренды застройщикам, которые работают по городскому заказу.
Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что больше всего земли выделено в Новомосковском, Северо-Восточном и Западном административных округах.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025–2028 годах планируется построить около 200 детских садов, школ, поликлиник, больничных корпусов, спортивных комплексов и других социальных объектов.
В ЦАО порядка одного гектара земли выделено под строительство центра ментального здоровья в Большом Предтеченском переулке.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru